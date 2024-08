Descarrilamento aconteceu nas proximidades da estação Campos Elíseos, na Baixada Fluminense - Reprodução/TV Globo

Descarrilamento aconteceu nas proximidades da estação Campos Elíseos, na Baixada FluminenseReprodução/TV Globo

Publicado 26/08/2024 06:51 | Atualizado 26/08/2024 06:52

Rio - Um trem descarrilou próximo à estação Campos Elíseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no fim da madrugada desta segunda-feira (26), e gera um atraso de 50 minutos entre as viagens do ramal Saracuruna.

O problema atinge o trecho entre Gramacho e Saracuruna. O incidente ocorreu por volta das 5h e ninguém ficou ferido. De acordo com a SuperVia, equipes atuam no local para o restabelecimento da operação.

No mesmo ramal, no percurso entre Gramacho e a Central, o tempo médio entre as viagens é de 20 minutos.

No ramal Belford Roxo, que tem horário de pico de 5h às 8h, o intervalo entre as composições chega a 23 minutos. O Japeri, Deodoro e Santa Cruz operam com tempo médio de espera de 10 minutos.