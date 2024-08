Tartaruga foi resgatada na Praia das Flechas, em Niterói - Reprodução

Publicado 26/08/2024 13:01 | Atualizado 26/08/2024 13:02

Rio - Uma tartaruga que estava com uma linha de pesca presa no pescoço foi resgatada, neste domingo (25), na Praia das Flechas, em Niterói, na Região Metropolitana.



O animal foi retirado do mar por um grupo de biólogos e pesquisadores do Projeto Araunã após um fotógrafo registar o réptil agonizando na água.



Segundo a equipe, que trabalha com pesquisa e conservação de tartarugas marinhas, o material foi retirado do pescoço ainda na praia, mas o animal apresenta dificuldade para respirar causada por um grande edema.

"A gente viu que ela estava com uma linha típica de pesca com molinete, esse artefato acaba soltando na água e pode prender em algum animal. Infelizmente, mesmo retirando a linha, ela está com um edema muito grande no pescoço e respirando com dificuldade. Por isso, vamos precisar encaminhar para a reabilitação", explicou a coordenadora do projeto, Suzana Guimarães.



Por conta do inchaço, o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos foi acionado. O réptil, que tem quase 53 centímetros, será encaminhado para a reabilitação e um centro especializado.