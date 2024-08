Motorista do veículo teria perdido o controle e caído do viaduto - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 26/08/2024 10:06 | Atualizado 26/08/2024 10:45

Rio - Um carro caiu de um viaduto no bairro Campinho, Zona Norte, neste domingo (25), e atingiu um homem em situação de rua. A vítima, ainda não identificada, morreu na hora.

Segundo a Polícia Militar, agentes foram acionados e isolaram a área. Informações preliminares apontam que a mulher que dirigia o veículo teria perdido o controle do carro e caído do viaduto.

A motorista, que não teve a identidade revelada, ficou ferida. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Ainda não há informações sobre o quadro de saúde dela.

Em imagem que circula nas redes sociais, o carro, um Volkswagen Gol, aparece com a parte dianteira destruída. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio.

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil informou que agentes realizam diligências para identificar a vítima fatal e esclarecer todos os fatos.