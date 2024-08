Caminhão em chamas no Túnel da Covanca, Linha Amarela - Rede Social

Caminhão em chamas no Túnel da Covanca, Linha AmarelaRede Social

Publicado 26/08/2024 11:01 | Atualizado 26/08/2024 14:45

Rio - Um caminhão pegou fogo dentro do Túnel da Covanca, na Linha Amarela, no sentido Centro, na manhã desta segunda-feira (26). O local precisou ser interditado nos dois sentidos por quase uma hora. Até o momento, não há informações de feridos. Esse é o segundo caso de incêndio em veículo em menos de um mês na região.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que nuvens de fumaça se espalharam rapidamente pelo túnel. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 10h10. No local, atuam militares do quartel do Méier e de Jacarepaguá.

Caminhão pega fogo dentro do Túnel da Covanca, na Linha Amarela, na manhã desta sexta-feira (26). Esse é o segundo caso no mesmo lugar em menos de um mês.



Crédito: Rede Social pic.twitter.com/n3CpvgLgju — Jornal O Dia (@jornalodia) August 26, 2024

Procurada, a Lamsa, concessionária que administra a via, informou que o túnel que o fogo já foi controlado. Na ocasião, uma reversível foi montada no sentido fundão, dentro do túnel da Covanca, no Sentido Barra. O trânsito chegou a ficar intenso na região.



Outro caso



No último dia 8, mais de 100 pessoas foram hospitalizadas devido ao acidente com outro caminhão na pista. Na ocasião, vídeos que circularam nas redes sociais mostraram a correria causada pelas chamas e diversas pessoas tentando fugir da nuvem de fumaça que estava se formando no interior do túnel. Pelo menos 20 carros foram abandonados pelos motoristas na via expressa. Procurada, a Lamsa, concessionária que administra a via, informou que o túnel que o fogo já foi controlado. Na ocasião, uma reversível foi montada no sentido fundão, dentro do túnel da Covanca, no Sentido Barra. O trânsito chegou a ficar intenso na região.No último dia 8, mais de 100 pessoas foram hospitalizadas devido ao acidente com outro caminhão na pista. Na ocasião, vídeos que circularam nas redes sociais mostraram a correria causada pelas chamas e diversas pessoas tentando fugir da nuvem de fumaça que estava se formando no interior do túnel. Pelo menos 20 carros foram abandonados pelos motoristas na via expressa.

Após o incêndio, o Corpo de Bombeiros notificou a empresa para realizar a manutenção do sistema de ventilação e exaustão mecânica de gases, que logo depois apresentou documentação comprovando a realização do pedido no Túnel da Covanca e demais túneis da via.