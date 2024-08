Veículos foram abandonados no túnel durante o incêndio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 09/08/2024 08:39 | Atualizado 09/08/2024 09:48

Rio - O Corpo de Bombeiros notificou a Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, após o incêndio no Túnel da Covanca, nesta quinta-feira (8), que deixou mais de 100 pessoas hospitalizadas. Segundo a corporação, a empresa terá 24 horas para realizar a manutenção do sistema de ventilação e exaustão mecânica de gases e 60 dias para obter o Certificado de Aprovação.

Caso as medidas não sejam cumpridas, as estruturas da via poderão ser interditadas. O prazo termina às 22h desta sexta-feira (9). Os Bombeiros informaram que as irregularidades estão relacionadas com as medidas de segurança contra incêndio e pânico nos túneis da Linha Amarela.

"É fundamental que os responsáveis legais sigam os requisitos prescritos nas Notas Técnicas do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio de Janeiro (COSCIP), que incluem sinalização de segurança, iluminação de emergência, sistema de detecção e alarme de fumaça e gases, sistema de ventilação, sistema de proteção por extintores e hidrantes, entre outros. Determinei que, a partir de amanhã, os quartéis do CBMERJ de todo o Estado realizem, preventivamente, vistorias inopinadas em todos os túneis e mergulhões", informou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.

As chamas começaram em um caminhão que transportava cerveja por volta das 7h20. Segundo o Corpo de Bombeiros, oito quartéis atuaram no controle do incêndio, no socorro e no transporte às vítimas. Cerca de 40 militares, com apoio de 15 viaturas, trabalharam no local. Além disso, sete ambulâncias da corporação foram empenhadas na operação, que também contou com veículos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Lamsa.

As vítimas receberam atendimento em unidades públicas e particulares da cidade. Nesta quinta-feira (8), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que 61 vítimas foram encaminhadas para unidades de emergência da cidade. Do total, duas das vítimas estão internadas em estado grave. Já em unidades particulares da Rede D'Or, foram registrados 49 atendimentos, sendo 30 no Rios D'Or, 15 no Barra D'Or, 3 no Rio Barra e um no Badim.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a correria causada pelo acidente e diversas pessoas tentando fugir da nuvem de fumaça que estava se formando no interior do túnel. Pelo menos 20 carros foram abandonados pelos motoristas na via expressa.

A via expressa chegou a ser interditada nos dois sentidos, causando congestionamento. Porém, por volta das 8h40, o trânsito foi reaberto sentido Barra. Já às 14h10, a Linha Amarela foi completamente liberada.