Na ocasião, veículos foram abandonados do Túnel da Covanca, na Linha Amarela, durante incêndio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 13/08/2024 10:35





"É importante ressaltar que a empresa ainda cabe a adoção de medidas de segurança contra incêndio e pânico para a obtenção do Certificado de Aprovação junto à corporação. O não cumprimento, num prazo de até 60 dias, poderá resultar em multa e na interdição da estrutura", explicou a corporação.



Até esta terça-feira (13) duas vítimas do acidente permanecem internadas na rede municipal de Saúde do Rio. No CTI do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla uma está em estado grave e a outra, estável.



Vistoria de túneis



Por determinação do secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro, os quartéis de Bombeiros de todo o Estado iniciaram, na sexta-feira (9), vistorias preventivas inopinadas em túneis e mergulhões. O objetivo é conscientizar a sociedade sobre a importância da cultura de prevenção e garantir a segurança da população.



Até o momento, dos 23 túneis vistoriados na cidade do Rio de Janeiro, apenas dois estão regulares junto à corporação, contam com o Certificado de Aprovação e cumprem todas as medidas de segurança contra incêndio e pânico previstas em lei. As demais estruturas foram notificadas para legalização num prazo de até 60 dias.



Na ocasião, um caminhão que transportava cerveja pegou fogo no interior de um túnel na Linha Amarela, na altura da Covanca. Ao todo, 110 vítimas do acidente foram encaminhadas para hospitais de emergência da cidade.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento aconteceu às 7h22 e oito quartéis atuaram no controle do incêndio, no socorro e no transporte às vítimas. Cerca de 40 militares, com apoio de 15 viaturas, trabalharam no local. Sete ambulâncias da corporação foram empenhadas na operação, que também contou com veículos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Lamsa, concessionária que administra a via.



Os militares registraram um total de 40 pessoas atendidas e encaminhadas para unidades hospitalares. No entanto, há informações de que outras vítimas se dirigiram por meios próprios a hospitais da região.



A via expressa chegou a ser interditada nos dois sentidos, causando congestionamento. Porém, por volta das 8h40, o trânsito foi reaberto sentido Barra. Já às 14h10, a Linha Amarela foi completamente liberada.