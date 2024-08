Cariocas tiraram os agasalhos do armário por conta do frio nesta segunda (26) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Cariocas tiraram os agasalhos do armário por conta do frio nesta segunda (26)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 26/08/2024 12:10

Rio - Com os termômetros marcando temperaturas bem abaixo do que os cariocas estão acostumados, a semana começou fria e chuvosa no Rio. Agasalhos, que geralmente ficam guardados durante a maior parte do ano, agora são itens indispensáveis para enfrentar o clima gelado na capital. Segundo o Alerta Rio, a madrugada desta segunda-feira (26), registrou a mínima de 11,8°C, no Alto da Boa Vista. No entanto, a partir desta terça (27), a previsão é de que as temperaturas voltem a subir.

Uma equipe do DIA flagrou cariocas encasacados no Centro do Rio, onde os termômetros marcavam 15°C por volta das 10h. O cenário incomum para a cidade, conhecida por suas temperaturas mais altas, contou com pessoas vestindo cachecóis e casacos pesados.

Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para o litoral carioca. Estão previstas ondas de até 2,5 metros de altura, que podem atingir a orla até as 18h desta segunda-feira (26). O aviso serve como um alerta para banhistas e pescadores, que devem evitar o mar até que as condições climáticas melhorem. Além das baixas temperaturas e da chuva em alguns bairros, neste domingo (25) apara o litoral carioca. Estão previstas ondas de até 2,5 metros de altura, que podem atingir a orla até as 18h desta segunda-feira (26). O aviso serve como um alerta para banhistas e pescadores, que devem evitar o mar até que as condições climáticas melhorem.

Ao longo desta manhã, o Alerta Rio registrou chuva fraca em Jacarepaguá e na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, Méier, Madureira, Tijuca e Anchieta, na Zona Norte, e em Santa Teresa e Saúde, na Região Central. A previsão aponta que o tempo chuvoso deve continuar durante a tarde.

Nesta terça-feira (27), a temperatura volta a subir na cidade, junto com diminuição da nebulosidade. A expectativa é que a massa de ar frio que atinge o Rio comece se dissipar, trazendo de volta o clima mais ameno. Segundo o Alerta Rio, a máxima prevista é de 24°C e a mínima de 11°C. Não há chance de chuva e os ventos vão variar de fracos a moderados.



O sol deve aparecer ainda mais na quarta (28), apesar das nuvens permanecerem no céu. Também não há previsão de chuva e a máxima deve subir para 28°C, com mínima de 12°C. Os ventos serão moderados. Ainda de acordo com o Alerta Rio, o o panorama é o mesmo na quinta (29), que tem máxima prevista de 30°C, com mínima de 14°C.