Movimentação na Praia de Ipanema, Zona Sul do Rio, na manhã deste domingo (25) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 25/08/2024 09:26 | Atualizado 25/08/2024 11:51

Rio - A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para o litoral do Rio de Janeiro, que começa a valer às 12h deste domingo (25) e encerra às 18h de segunda-feira (26). A previsão é de que as ondas cheguem até 2,5 metros de altura.



Desde a madrugada deste domingo, pontos da cidade já registram chuva. De acordo com o Alerta Rio, entre 8h45 e 9h, houve chuva fraca nas estações Alto da Boa Vista, Grota Funda e Vidigal.

O tempo está sendo influenciado pela passagem de uma frente fria. A previsão é de predomínio de céu encoberto com chuva fraca no período da manhã passando a moderada a partir da tarde. Os ventos permanecerão moderados com rajadas fortes. As temperaturas seguem em queda, com máxima de 23°C e mínima de 14°C.Na segunda-feira (26), as temperaturas caem ainda mais no Rio e os cariocas podem aguardar um dia de frio, com máxima prevista de 19°C e mínima de 12°C. O céu ficará variando entre nublado a encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada durante o período da manhã, que poderá passar de 5mm.Entre terça-feira (27) e quinta-feira (29) haverá redução de nebulosidade na cidade do Rio e não há previsão de chuva. Além disso, a temperatura volta a subir gradativamente.• Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca;• Evitar a prática de esportes no mar;• Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca;• Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;• Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca;• Evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia;• Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.