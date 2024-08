Segundo a família, Rhuan estava indo para um show de pagode quando o caso aconteceu - Reprodução / Redes Sociais

Segundo a família, Rhuan estava indo para um show de pagode quando o caso aconteceuReprodução / Redes Sociais

Publicado 20/08/2024 10:02 | Atualizado 20/08/2024 15:06





Segundo relatos, ele havia deixou a festa de aniversário da mãe e seguia para um show de pagode com o primo, quando recebeu ordem de parada e foi baleado pelos agentes. Ele foi internado em estado gravíssimo e não resistiu aos ferimentos.



Rhuan foi atingido por dois tiros, sendo um no fígado e outro no estômago. Nas redes sociais, familiares ainda fizeram uma campanha pedindo doação de sangue 'O negativo' na unidade.



O jovem era gerente em uma loja de roupas e sócio em um depósito de bebidas. O caso foi registrado na 72ª DP (São Gonçalo). Rio - Morreu na manhã desta terça-feira (20) Rhuan Rodrigues Pereira, de 20 anos, no Pronto Socorro Central (PSC) de São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com a família, o empresário foi baleado por policiais militares durante uma abordagem na madrugada de segunda-feira (19), no bairro Porto do Rosa.Segundo relatos, ele havia deixou a festa de aniversário da mãe e seguia para um show de pagode com o primo, quando recebeu ordem de parada e foi baleado pelos agentes. Ele foi internado em estado gravíssimo e não resistiu aos ferimentos.Rhuan foi atingido por dois tiros, sendo um no fígado e outro no estômago. Nas redes sociais, familiares ainda fizeram uma campanha pedindo doação de sangue 'O negativo' na unidade.O jovem era gerente em uma loja de roupas e sócio em um depósito de bebidas. O caso foi registrado na 72ª DP (São Gonçalo).

O enterro de Rhuan será realizado nesta quarta-feira (21), no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, também em São Gonçalo, às 15h. Já o velório terá início às 9h.



A versão apresentada pela PM



A Polícia Militar alega que solicitou a parada do veículo na Rua Heitor Rodrigues, que encostou próximo a um acesso a comunidade do Salgueiro. Os suspeitos perceberam a abordagem e efetuaram disparos contra os policiais. Houve confronto e Rhuan, que estava dentro do veículo, foi atingido.



A versão foi refutada pela mãe do jovem, Fernanda Rodrigues Garcia, de 43 anos. Ela garante que o carro em que o filho estava foi atingido por três tiros na parte traseira, e, conforme relatos de testemunhas, não houve confronto.



Ainda segundo Fernanda, o policial que efetuou os disparos chegou a pedir desculpas ao rapaz que estava dentro do carro com Rhuan.