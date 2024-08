Telhado da Igreja Primeira do Convento do Carmo, em Angra dos Reis, desabou na segunda-feira (19) - Divulgação/Carlos Eduardo

Telhado da Igreja Primeira do Convento do Carmo, em Angra dos Reis, desabou na segunda-feira (19)Divulgação/Carlos Eduardo

Publicado 20/08/2024 13:25

Rio - Equipes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) vão realizar uma vistoria para esclarecer as causas do desabamento do teto da Igreja Ordem Primeira do Convento do Carmo , em Angra dos Reis, na Costa Verde. Construído há 400 anos, o local, que integra um complexo religioso, é um dos símbolos da cidade.

O telhado da paróquia, que é tombada pelo Iphan desde 1944, caiu na tarde de segunda-feira (19). No momento do acidente, que não deixou vítimas, o local estava interditado pela Defesa Civil municipal por conta de problemas na estrutura.

Em entrevista ao DIA, o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU/RJ) Sydnei Menezes, lamentou o ocorrido. "Não houve acompanhamento e manutenção de profissionais devidamente habilitados, qualificados e registrados no CAU. Faltou cuidado com a conservação permanente do prédio, que têm um valor arquitetônico e cultural e precisa ter uma atenção maior", disse.

Sydnei Menezes ainda reforçou as dificuldades de se realizar reformas estruturais em edifícios tombados. Além da questão técnica, que é complexa, existem as barreiras financeiras e burocráticas.

Em nota, o Iphan informou que no dia 24 de maio foi identificado o deslocamento de diversas telhas na cobertura e o desgaste das peças de madeira que compõem a estrutura do telhado. Elas estavam apodrecidas por causa de infiltrações e ação de cupins.

No dia 30 de julho, foi encaminhado um relatório à Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas do município, no qual recomendava a avaliação dos problemas existentes. Segundo a instituição, equipes solicitaram um projeto para a recuperação da igreja e a realização de serviços emergenciais para evitar maiores danos, como a retirada e a substituição do telhado e do forro.

O Iphan alegou, ainda, que autorizou o escoramento emergencial em andaimes metálicos, a fim de estabilizar a estrutura do edifício enquanto era preparado o material técnico definitivo para a reforma da igreja.

Ao DIA, a Prefeitura de Angra dos Reis informou que acionou o Iphan para assumir os trabalhos relacionados ao desabamento. O espaço estava interditado há cerca de um mês e, nesse período, a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas iniciou tratativas com a igreja e o instituto para desenvolver um projeto de escoramento da estrutura.



Atualmente, a prefeitura está realizando - com autorização do Iphan - uma obra de revitalização da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, que fica ao lado da paróquia da Ordem Primeira, cujo telhado desabou.