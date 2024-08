Convento do Carmo Patrimônio tombado pelo IPHAN - Divulgação/Carlos Eduardo

Convento do Carmo Patrimônio tombado pelo IPHANDivulgação/Carlos Eduardo

Publicado 19/08/2024 17:51

Angra dos Reis - O telhado da Ordem Primeira do Convento do Carmo caiu na tarde desta segunda-feira,(19), no centro de Angra dos Reis, na costa verde do estado. O local é um dos maiores e mais visitados Patrimônios Históricos da região, tombado pelo IPHAN. Foi um susto para os trabalhadores de uma obra no local, moradores de um condomínio ao lado e estudantes de uma escola estadual, também próxima a igreja.

No local está sendo realizada pela prefeitura uma obra de revitalização da igreja da Ordem Terceira do Carmo, que fica ao lado da igreja cujo telhado foi abaixo. Em nota a prefeitura informou que acionou o IPHAN, e explica que o local já havia sido interditado pela Defesa Civil municipal. ( Leia Nota abaixo)

"A Prefeitura de Angra informa que acionou o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), responsável pela igreja da Ordem Primeira do Carmo, para assumir os trabalhos relacionados ao desabamento ocorrido, nesta segunda-feira (19).



O espaço estava interditado pela Defesa Civil municipal há cerca de um mês e, nesse período, a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas iniciou tratativas com a Igreja e o Iphan para colaborar, desenvolvendo um projeto de escoramento, para manter a estrutura.



Atualmente, a Prefeitura está realizando, com autorização do Iphan, uma obra de revitalização da igreja da Ordem Terceira do Carmo, que fica ao lado da igreja da Ordem Primeira, cujo telhado desabou hoje.



A Prefeitura reforça que não houve feridos e se mantém à disposição do órgão para colaborar com ações emergenciais necessárias".

Nossa reportagem entrou em contato com a superintendência do IPHAN, no Rio, e aguarda um retorno do Instituto sobre o ocorrido.

O historiador Carlos Eduardo, atua no ativismo cultural há 35 anos e informou que o possível desabamento já havia sido anunciado, assim como outros prédios tombados no município, estão ruindo, entre eles, a Igreja onde comporta o Museu de Arte Sacra. O alerta tem registro datado em setembro de 2022, em sua rede social. "Pra mexer nessas estruturas tem que ter certificado de especialização em restauro. São materiais do século XVIII e XIX".