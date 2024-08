Praticamente seca. É responsável pelo abastecimento de diversos bairros do município - Divulgação/PMAR

Publicado 16/08/2024 01:49

Angra dos Reis - O sistema de abastecimento de água na Grande Japuíba (Vila Nova, Divinéia, Manguinhos, Porteira, Aeroporto e Morro das Velhas), Nova Angra, Belém e Ribeira será modificado, a partir da próxima segunda-feira (19), por conta da estiagem. Os moradores dessas localidades passarão a receber água em um ciclo de 12 horas de fornecimento, seguido por um intervalo de 36 horas. Essa medida visa garantir a pressão da água e assegurar que todas as residências da região sejam atendidas. O Hospital Municipal da Japuíba (HMJ), a UPA da Japuíba e outras unidades de saúde da cidade não serão afetados, uma vez que possuem redes próprias de abastecimento.

Além da manobra do SAAE, o prefeito publicou o Decreto 13.686 de 14 de agosto deste ano, que torna proibido: a lavagem de carros, calçadas, ruas, regar jardins, encher ou esvaziar piscinas, lavar paredes, quintais, telhados, entre outras situações que revelem uso anormal ao consumo humano.



Confira abaixo os bairros e localidades que também terão mudanças no regime de abastecimento seguindo as alterações implementadas desde o final de julho:



- Sapinhatubas I, II e III passarão para o Grupo 10, recebendo água em dias pares, das 14h às 20h, com 14 horas de abastecimento seguidas por 34 horas sem fornecimento.



- Gamboa do Belém será transferida do Grupo 2 para o Grupo 3, com fornecimento de água em ciclos alternados de 24 horas, sendo em dias pares na parte alta e em dias ímpares na parte baixa.





Estiagem Prolongada



Desde o final de julho, o abastecimento de água em alguns bairros de Angra dos Reis tem sido realizado de forma intermitente devido à estiagem severa, que reduziu o nível de água nas barragens. A previsão é que essa medida emergencial continue até pelo menos o final de setembro e poderá ser estendida se a falta de chuvas persistir.



O Serviço Autônomo de Captação de Água e Tratamento de Esgoto (SAAE) orienta os moradores a economizarem água, racionando o uso do recurso armazenado e minimizando o desperdício. A autarquia está utilizando 28 caminhões-pipa para auxiliar no abastecimento das áreas afetadas. É importante ressaltar que, devido ao processo de pressurização, pode haver um pequeno atraso no início do fornecimento em cada bairro nos horários estabelecidos.



Nos locais não mencionados na lista a seguir, o abastecimento de água seguirá normalmente. Os demais bairros continuarão com os horários já divulgados. Confira as mudanças:



GRUPO 1 – Abastecimento em dias pares (12h por 36h)



• Belém e Ribeira: das 21h às 9h





GRUPO 2 – Abastecimento em dias ímpares (12h por 36h)



• Nova Angra: das 9h às 21h



• Grande Japuíba (Vila Nova, Manguinhos, Porteira, Aeroporto e Morro das Velhas): das 21h até as 9h





GRUPO 3 – Abastecimento em dias alternados



• Água Santa: na parte alta do bairro, das 17h às 7h; na parte baixa, segue normal.



• Morro do Peres: na parte baixa, segue normal o abastecimento de 24h nos dias ímpares; na parte alta, segue normal nos dias pares.



• Camorim Pequeno: na parte alta, em dias alternados, das 18h às 8h do dia seguinte; na parte intermediária, todos os dias, das 18h às 8h do dia seguinte; na parte baixa, todos os dias, das 9h às 17h.



• Ilha Caieira: em dias alternados, o sistema será desligado às 16h e reativado às 16h do dia seguinte.



• Gamboa do Belém: dias alternados, com fornecimento por 24h na parte alta nos dias pares e 24h na parte baixa nos dias ímpares





GRUPO 4 – Abastecimento todos os dias, das 19h às 7h do dia seguinte



• Encruzo da Enseada, Enseada, Morro da Glória I e II, Ponta do Sapê e Bonfim





GRUPO 5 – Abastecimento todos os dias, das 22h às 8h do dia seguinte



• Morros do Abel, Carioca, Santo Antônio I e II, Caixa D'Água (cota 60) e Caixa D'Água (cota 45).





GRUPO 6 – Abastecimento todos os dias, das 7h às 18h



• São Bento, Centro (parte baixa), Praia do Anil, Balneário, Marinas (parte baixa), Praia do Jardim I e II, Praia do Café, Morro da Fortaleza, Morro do Tatu, Parque das Palmeiras, Praia da Chácara e Camorim Grande.





GRUPO 7 – Abastecimento todos os dias, com horário variável



• Cantagalo: abastecimento diário, das 9h às 17h (parte alta) e das 17h às 9h do dia seguinte (parte baixa).





GRUPO 8 – Abastecimento todos os dias, com horário variável



• Morro do Carmo: abastecimento diário, das 8h às 16h (parte alta) e das 16h às 7h do dia seguinte (parte baixa).





GRUPO 9 – Abastecimento reforçado com caminhões-pipa



• Bracuí, Embú, Campo Belo I e II, Itinga, Santa Rita I e II e a região do Condomínio Cidadão, próximo à UPA da Japuíba: das 8h às 17h. Nos bairros Caetés e Caetés Mirim, o abastecimento por caminhões-pipa ocorre nas sextas-feiras.





GRUPO 10 – Abastecimento nos dias pares (14h x 34h)



• Sapinhatubas I, II e III: das 6h às 20h





Dicas para economizar água



Reduzir o tempo do banho e fechar o chuveiro ao se ensaboar;

Fechar a torneira enquanto escova os dentes ou ensaboa a louça;

Usar a máquina de lavar sempre cheia e em ciclos completos de lavagem;

Reaproveitar a água da máquina de lavar para limpar o chão;

Não lavar calçadas e veículos com mangueira (somente com balde);

Verificar e corrigir vazamentos e infiltrações.





Dúvidas e outras informações:



Telefones: (24) 3377-6621 e (24) 3377-6551

E-mail: atendimento@saaeangra.com.br