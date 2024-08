E.M Osório Manoel Correa, praia do Aventureiro, Ilha Grande - Divulgação/ reprodução rede social

Angra dos Reis- A Escola Municipal Osório Manoel Correa, localizada na praia do Aventureiro, na Ilha Grande, em Angra dos Reis/RJ, teve as aulas canceladas em função de uma ressaca, nessa quarta-feira (14). As ondas provocadas invadiram a área externa da unidade.

Nossa reportagem entrou em contato com a secretaria que "confirmou que o avanço do mar alagou a área externa da escola. ressaltando que não houve danos estruturais nem perda de móveis e materiais". A unidade escolar atende 14 crianças, da pré-escola ao 5º ano.

O local será vistoriado por uma equipe da Secretaria de Educação. Não havendo nova ressaca, as aulas já serão retomadas normalmente, a partir desta quinta-feira (15).

Em alerta emitido pela Marinha do Brasil, a ressaca começou nessa segunda-feira (12) e termina nesta quarta, às 21h. Já o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, informou que o mar pode continuar agitado até a tarde desta quinta-feira (15).