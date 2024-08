Operação Frota Fantasma cinco embarcações apreendidas - Divulgação/PF

Publicado 13/08/2024 11:45 | Atualizado 13/08/2024 11:49

Angra os Reis - A Polícia Federal apreendeu cinco embarcações e cumpriu oito mandados de busca e apreensão, durante a operação Frota Fantasma de combate a pesca e comercialização de camarão, na manhã desta terça-feira(13), em Angra dos Reis, na costa verde. A espécie está no período de Defeso.

Três imóveis com mandado de busca e apreensão são alvo da PF Divulgação/PF

De acordo com as informações três dos mandados foram em imóveis e cinco em embarcações de pesca todas apreendidas. O objetivo da operação é combater as ações de criminosos, que atuam na costa verde do estado, além de identificar as práticas ilícitas de pescadores e comerciantes, que nesta época do Defeso atuam de forma irregular, infringindo a Lei Federal.

Segundo dados levantados pela PF, esses criminosos cobram taxas de pescadores ilegais em troca de apoio e proteção às atividades praticadas por eles. Entre os crimes detectados está a pesca de arrasto - São barcos de grande porte que vêm de outras cidades para a prática na baía da Ilha Grande, depredando a fauna e trazendo prejuízos as espécies e ao meio ambiente, e o pescador artesanal, mesmo na época do Defeso em que a captura é proibida.

A operação continua e conta com apoio das delegacias da Capitania dos Portos de Angra e Itacuruçá ( Mangaratiba) e do Comando do 1º Distrito Naval da Marinha do Brasil no Rio de Janeiro.