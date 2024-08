Acidente foi neste acesso, ao centro da cidade, Rua Gregório Galindo (Morro da Cruz) - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 12/08/2024 11:43

Angra dos Reis- Um homem de 47 anos ficou ferido depois do carro em que estava, se envolver em um acidente com um ônibus de torcedores de futebol, na estrada João Gregório Galindo, no morro da Cruz, em Angra dos Reis/RJ, na noite desse domingo(11).

A colisão foi por volta das 23h. No ônibus fretado, que trazia torcedores rubro-negro, que voltavam de um jogo no Rio de Janeiro, estavam o motorista e mais três pessoas, que nada sofreram. A única vítima, o motorista, que estava no carro de passeio, foi socorrida pelos bombeiros e levada para o Hospital Municipal da Japuíba, HMJ. Segundo a unidade, o homem (47) deu entrada com ferimentos leves, sem gravidade. Não foi atualizado o boletim, nesta manhã de segunda-feira(12).

A Polícia Militar esteve na ocorrência. Não se sabe ainda o que teria motivado a colisão. O trânsito, no acesso ao centro da cidade, via morro da Cruz, pra quem vem pela Rio-Santos sentido Rio, ficou interditado, durante o trabalho do socorro. Na rodovia o trânsito fluiu normalmente.