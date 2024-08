A cantora Maria Marçal (C) recepcionada pela deputada estadual Célia Jordão(E) e o prefeito Fernando Jordão(D) - Divulgação/reprodução rede social

A cantora Maria Marçal (C) recepcionada pela deputada estadual Célia Jordão(E) e o prefeito Fernando Jordão(D)Divulgação/reprodução rede social

Publicado 09/08/2024 22:13 | Atualizado 09/08/2024 22:14

Angra dos Reis - Os cantores Maria Marçal, banda Morada e Midian Lima, são as atrações principais da Angra Expo 2024, que acontece de quinta (8) a sábado (10), gratuitamente, na Praia do Anil, em Angra dos Reis, na costa verde. Artistas gospel locais, escolhidos por meio de uma seletiva, também vão se apresentar.

A abertura da programação começou às 19h30, dessa quinta-feira (8) com a presença de grande público e autoridades religiosa e política, entre elas, a deputada estadual Célia Jordão e o prefeito da cidade Fernando Jordão, além dos pastores. A jovem cantora Maria Marçal fechou a noite. Na sexta-feira (9), começou um pouco mais cedo, às 18h30, seguida de shows locais e pra fechar a noite a banda Morada, sobe ao palco principal.

O grupo infantil 3 Palavrinhas vai animar o público que comparecer na tarde de sábado (10), na Praia do Anil. O evento segue à noite, a partir das 18h30, com os músicos de Angra e a cantora e pastora Midian Lima.

O evento, organizado pela Prefeitura de Angra dos Reis, com o apoio da Comissão de Pastores da Angra Expo, faz parte do Calendário Oficial de Eventos do Município e conta ainda com praça de alimentação e área kids. Confira a programação completa:



QUINTA-FEIRA – 8 DE AGOSTO – a partir das 19h30

- ORAÇÃO E PALAVRA – PR. JOEL MANHÃES

- CANTOR MICHEL BLACK

- CANTOR KAUAN

- CANTOR JEFTÉ

- CANTORA EVA VILMA

- CLAMOR PELA CIDADE – PR. SILAS

- CANTORA SINEIA

- PRELETOR – PR. JOUBERT

- CANTORA MARIA MARÇAL

- ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO – PR. MÁRCIO BARRETO



SEXTA-FEIRA – 9 DE AGOSTO – a partir das 18h30

- ORAÇÃO DE ABERTURA E PALAVRA – PR. DORVALINO

- CANTOR JOÃO PEDRO

- CANTOR JÔNATAS DE JESUS

- CANTORA MICHELLE FERREIRA

- CANTORA ELIZANGELA

- CLAMOR PELA CIDADE – PR. OSMAR

- CANTOR MAURO

- CANTORA VIVIAN DOS SANTOS

- PRELETOR – PR. ITAMAR

- CANTOR - BANDA MORADA

- ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO – PR. ANTÔNIO FERREIRA



SÁBADO – 10 DE AGOSTO

ANGRA EXPO KIDS – a partir das 14h30

- CANTORA MIRIM: SULAMITA

- CANTOR MIRIM: REYDINER

- CANTORA MIRIM- YASMIM

- CANTORA MIRIM- ANA LIVIA

- CANTORA MIRIM- GABRIELLE

- CANTORA MIRIM- MIKAELLE

- 3 PALAVRINHAS

A partir das 18h30

- ORAÇÃO DE ABERTURA E PALAVRA – PR. WILLIAM

- CANTORA TALITA

- CANTORA MIRIAM DUTRA

- DUETO MARTINS & EDMU E BANDA

- CLAMOR PELA CIDADE – PR. PAULO MARQUEZINE

-MINISTÉRIO DE LOUVOR FILHOS DA PROMESSA (LUIS CARLOS)

-CANTOR FERNANDO MARQUES

-CANTOR SANDY SANTOS

-PRELETOR – PR. JONAS

-CANTORA MIDIAN LIMA

-AGRADECIMENTO E ORAÇÃO DE ENCERAMENTO DA ANGRA EXPO