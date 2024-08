Tragédia no bairro da Monsuaba em 2022 - Divulgação/arquivo

Tragédia no bairro da Monsuaba em 2022Divulgação/arquivo

Publicado 07/08/2024 11:46

Angra dos Reis - O Governo Federal lança, nesta quarta-feira,(7) o novo sistema de alerta a desastres, Cell Broadcast em 11 cidades do país, nas regiões Sul e Sudeste. No estado do Rio, Angra dos Reis, na costa verde, é um dos municípios a testar a tecnologia.

O usuário não precisará de cadastro para receber avisos, basta ter um celular comprado depois de 2020 e acesso a redes 4G ou 5G. Alerta vai 'pular' na tela do aparelho, chamando atenção, principalmente, dos moradores que residem em área de risco.



O novo sistema de alertas vai emitir alertas com sons e mensagens em formato pop-up no celular – que se sobrepõem ao conteúdo exibido na tela, e será operado pela Defesa Civil, que vai delimitar uma área em situação de risco e, então, emitir o sinal. Qualquer celular compatível com o sistema e com cobertura dentro desse perímetro vai receber a notificação.



Vale lembrar que os avisos por SMS, que precisam de cadastro, vão continuar existindo. O governo ressalta que "a implementação da tecnologia foi iniciativa da Anatel, que, em 2022, determinou que as operadoras implementassem o novo sistema de alertas. A engenharia do sistema foi concluída no final de 2023, quando três operadoras acenaram a implementação da ferramenta em suas redes. Dependendo do treinamento dos agentes da Defesa Civil, que vão operar o sistema, e da elaboração de um plano de comunicação com a população. Essas duas etapas estavam sendo conduzidas em parceria com o Ministério das Comunicações e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional".

O novo sistema segundo o governo, deve entrar em operação até dezembro deste ano.