Momento da prisão de Tatinha na Vila do Abraão, na Ilha Grande, em maio deste anoDivulgação/Arquivo Polícia Civil

Publicado 06/08/2024 00:01

Angra dos Reis - Policiais da 166ª DP, com apoio do CORE, prenderam no início da noite desta segunda-feira,(5), no Rio de Janeiro, Carlos Augusto Alcântara de Matos,(30), velho conhecido da polícia, como "Pombo ou Tatinha" - traficante do morro da Caixa D'Água, em Angra dos Reis, na costa verde. Ele foi detido na zona oeste do Rio.

Os agentes da delegacia de Angra já vinham monitorando o traficante, há pelo menos quatro meses, para cumprir mandados de prisão em aberto contra ele, expedidos pela comarca de Angra dos Reis pelos crimes de tráfico e homicídio. Os policiais sabiam que Tatinha estava na capital, mais precisamente no Andaraí, e ficaram de tocaia, esperando a chance de capturá-lo. Vale ressaltar que essa foi a segunda vez que Tatinha foi capturado pelos agentes. A primeira prisão foi no dia 16 de maio, deste ano, na Vila do Abraão, na Ilha Grande, depois de ser apontado como o mandante da execução do seu ex-comparsa, no mesmo mês, no centro de Angra dos Reis, em plena luz do dia. O acusado se escondeu na Ilha Grande.

Segundo a Polícia Civil, "por volta das 18h, de hoje, Tatinha e a esposa pegaram um Uber na Rua Paula Brito, no Andaraí, com destino à Rua Leopoldo Bulhões, em Manguinhos. Os policiais interceptaram o veículo e deram voz de prisão ao traficante. A esposa dele foi liberada, pois não havia nada de ilícito em seu poder e nem no veículo.

O preso foi encaminhado à delegacia para as providências de praxe relativas à prisão por mandado e depois retornará ao presídio na capital.

Mandados

Ainda de acordo com a polícia, "além de chefiar o tráfico na comunidade da região central, Tatinha é apontado como autor de homicídios, todos ligados ao tráfico de entorpecentes. O último deles teria ocorrido na madrugada do dia 13 de maio, quando Alex Pereira, conhecido como Zinho, foi assassinado dentro de casa, na Rua Dr. Léo Corrêa da Silva, atrás do colégio estadual, CEAV, no Centro de Angra. Ele estava em liberdade condicional. Tatinha havia cumprido parte da pena por homicídio, tentativa de homicídio, tráfico e associação para o tráfico".

Ainda de acordo com a polícia, "Tatinha é apontado como um dos executores da morte de LD da Caixa d’Água, há dez anos. Na ocasião, ele e seus comparsas mataram o antigo aliado a pauladas no meio da rua. A intenção era que Paizão, morto num presídio do estado, assumisse o comando das bocas de fumo, o que se concretizou".

Outro crime atribuído ao traficante ocorreu no último dia 9 de março. "Tatinha seria o mandante da morte do traficante “Sete”, na Rua Arcebispo Santos, atrás da Câmara de Vereadores, no Centro de Angra. Ele não se conformou com a troca de facção de Sete e jurou o ex-aliado de morte. Nesse mesmo dia, foi realizada uma operação para tentar capturar os autores do crime, pois, durante as investigações preliminares, verificou-se que os assassinos fugiram para o Morro da Glória, local onde Tatinha também estaria escondido. Houve uma intensa troca de tiros entre a polícia e os bandidos, mas, naquela ocasião, ninguém foi preso. Ele foi detido em maio, pelos policiais da 166ª DP, em uma casa na vila do Abraão, em companhia da esposa e do filho.