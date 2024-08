Equipes fazendo manutenção da rede de energia na Ilha Grande - Divulgação/ arquivo Enel

Publicado 20/08/2024 15:41

Ilha Grande - A concessionária de energia, Enel está realizando, nesta terça-feira ( 20), serviço de manutenção preventiva e melhorias na rede elétrica na Ilha Grande, em Angra dos Reis, na costa verde. O trabalho começou às 12h, de hoje e prossegue até às 16h. Segundo a Enel por medida de segurança o fornecimento de energia foi interrompido.

Ainda de acordo com a concessionária seis equipes estão realizando serviços de podas de árvores, instalação e realocação de postes, e ainda na modernização da rede para aumentar a qualidade do fornecimento à população. O fornecimento será normalizado a partir das 16h.

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km², com total de 3 milhões de clientes atendidos.