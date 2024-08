Atendimento aos pacientes de Oncologia é realizado no Hospital Municipal da Japuíba, HMJ - Divulgação/PMAR

Atendimento aos pacientes de Oncologia é realizado no Hospital Municipal da Japuíba, HMJDivulgação/PMAR

Publicado 19/08/2024 11:19

Angra dos Reis - Médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde de Angra dos Reis manifestaram indignação e repúdio às declarações do pastor Silas Malafaia, que se referiu ao sistema de saúde do município como “lixo”. O termo foi utilizado por Malafaia no sábado, (17), durante o lançamento da campanha do candidato do PL, Renato Araújo, e também no dia (14), durante um culto transmitido ao vivo. Malafaia, que segundo a Revista Forbes, é o terceiro pastor mais rico do país, tem feito comentários sobre o orçamento da cidade.

Desde então, diversos vídeos começaram a circular em grupos de mensagens e nas redes sociais, no movimento intitulado “Respeito à Saúde”. Em um desses vídeos, a técnica de enfermagem Milena Soares declarou: "Falo em nome da enfermagem para afirmar que nós não somos lixo. Angra dos Reis está em constante desenvolvimento e nós, profissionais da saúde, nos dedicamos ao máximo para que esse progresso continue. Exigimos respeito pelo nosso trabalho e por nossa cidade."

Segundo dados da prefeitura, Angra dos Reis conta com uma estrutura pública de saúde que atende quase 80% da população, superando a média nacional de 70%. O Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) atende uma média de 90 mil pessoas por ano apenas na emergência, e já realizou mais de cinco mil cirurgias de catarata em mutirões. Em três anos e meio, o HMJ conduziu cerca de 9 mil cirurgias em 14 especialidades, além de mais de 12 mil procedimentos. "Angra é uma das poucas cidades do país que oferece tratamento oncológico dentro do município".

“Nossa saúde não é um lixo. Trabalho na rede e temos um hospital completo. Atendemos pacientes de alta complexidade de toda a região. Hoje, só critica a saúde de Angra quem não conhece o sistema público, e eu posso afirmar que temos um serviço de excelência aqui”, afirmou o cirurgião vascular, Dr. Ranieri Manjella, em vídeo, divulgado na rede social.

Ainda de acordo com o município, a cidade também possui uma maternidade pública de excelência, que recebe gestantes de várias cidades do estado, e é uma das poucas no Rio de Janeiro a contar com uma UPA infantil. Além disso, o município realiza exames oftalmológicos nas escolas e distribui óculos gratuitamente aos alunos que necessitam.

“Há quatro anos trabalho na rede de saúde de Angra e vejo meus colegas realizarem atendimentos heroicos. Temos neurocirurgiões, ortopedistas, cirurgiões, pediatras, todos se dedicando intensamente para oferecer um bom atendimento nesta cidade. Por isso, posso afirmar com certeza que a saúde de Angra não é um lixo”, expressou o médico psiquiatra, Dr. João Luís Lopes Lima, demonstrando sua indignação.