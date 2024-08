Material apreendido na operação Megahertz - Divulgação/PF

Material apreendido na operação MegahertzDivulgação/PF

Publicado 16/08/2024 01:10

Angra os Reis - A Polícia Federal fechou nesta quinta-feira (15), três rádios piratas na operação Megahertz. As unidades funcionavam no bairro Parque Belém e Morro do Peres, no centro, de Angra os Reis, na costa verde. As estações clandestinas estavam afetando as faixas de frequência dos aviões com aeroporto da cidade, além dos serviços prestados via satélite e telecomunicações.

Os locais foram lacrados pela PF que apreendeu computadores, mesa de som e microfones. Todo material foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal, no Parque das Palmeiras, onde foi registrada a ocorrência.

De acordo com a Lei 9.472 de 1997 os responsáveis podem pegar de 2 a 4 anos de detenção, podendo agravar, além de multa.