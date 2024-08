O canal que tem auxiliado a polícia recebeu cerca de 11 informações sobre o paradeiro de um dos maiores traficantes de Angra - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 13/08/2024 15:37 | Atualizado 13/08/2024 15:39

Angra dos Reis - A partir de uma informação recebida pelo Disque Denúncia (0300 253 1177), a polícia capturou nesta terça-feira (13), Luiz Gustavo da Silva Rosa, o Bicheiro, um dos principais traficantes de drogas de Angra dos Reis, na Costa Verde. Ele estava na companhia de um comparsa.

"Bicheiro" preso em uma casa no Rio, em companhia de um comparsa Divulgação/Disque Denúncia

Luiz Gustavo da Silva Rosa, o Bicheiro, que figurava como “Procurado” pelo Disque Denúncia, estava foragido e foi encontrado no interior de uma residência na Estrada do Galeão, na Ilha do Governador, na capital, após informações ao canal. As informações se davam conta de que ele estaria escondido devido a uma operação no Complexo da Maré. Além disso, Bicheiro também estaria envolvido na morte de dois policiais do BOPE na comunidade. O Disque Denúncia havia recebido cerca de 11 ligações informando sobre o seu paradeiro.

A polícia solicita que a população de Angra dos Reis denuncie qualquer atividade criminosa. O serviço fica disponibilizado 24 horas por dia, através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177 - ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.