O duelo entre os times continua valendo, apenas a data foi adiada do futebol de praia do Aterro - Divulgação/arquivo

Publicado 12/08/2024 12:00

Angra fos Reis - As chuvas deste final de semana, por conta da frente fria, provocaram o adiamento dos jogos válidos pela 3ª rodada do 3º Angrense de Futebol de Praia nos campos do Aterro do São Bento, em Angra os Reis, na costa verde. as partidas foram reprogramadas para os dias 17 e 18 de agosto, próximo final de semana. Confira:



Sábado – 17/08

14h

Campo 1 - Vitória x Pracinha

Campo 2 - Nova Itanema x Barbosa

15h30

Campo 1 - Glória 2 x Bonfim

Campo 2 - Passo Rodo x Tipo Colômbia



Domingo – 18/08

9h

Campo 1 - União Carmo x Água Santa

Campo 2 - Santa Fé x Aquidabã

10h30

Campo 1 - Provetá x Vila Velha

Campo 2 - Caravelas x Pitbull (vitória de W0 do Caravelas)



Folgam: Ilha Grande, Junto e Misturado, Fumaça e Real Jovem