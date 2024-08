Secretário de Defesa Civil de Angra, Fábio e a deputada estadual Célia Jordão, apresentando o novo sistema - Divulgação/assessoria deputada

Secretário de Defesa Civil de Angra, Fábio e a deputada estadual Célia Jordão, apresentando o novo sistemaDivulgação/assessoria deputada

Publicado 09/08/2024 11:33 | Atualizado 09/08/2024 11:44

Angra dos Reis - A Defesa Civil Municipal de Angra dos Reis/RJ, realiza neste sábado,(10), os testes do novo sistema de alerta de emergência sobre desastres naturais, "o Defesa Civil Alerta", que utilizará a tecnologia Cell Broadcast para avisar a população sobre os riscos de catástrofes. No Rio, duas cidades foram escolhidas para a realização dos primeiros testes, entre elas Angra, na costa verde, e outra na região serrana Além das cidades fluminenses, no Brasil, outros 9 municípios receberão o sistema, no total de 11.

Teste no sábado (10) Divulgação/PMAR



O Governo Federal autorizou teste do projeto nas cidades piloto, do sul e sudeste do país, na última quarta-feira. A nova tecnologia para sua efetiva implementação, no estado do Rio, decorreu a partir da Lei 9.740/2022, de autoria da deputada estadual Célia Jordão (PL), que criou, o projeto que hoje é referência nacional.

“Tenho acompanhado de perto a execução desta lei que considero de extrema importância para as populações que vivem em áreas de risco de catástrofes naturais. Esse é um projeto que iniciamos no Rio e tem ganhado proporção nacional. Sabemos que o novo sistema pode ajudar a salvar vidas, tanto as dos moradores, quanto a de turistas ou visitantes das regiões afetadas, por isso é tão importante sua implementação”, afirmou a deputada autora da Lei no estado.



O secretário municipal da Defesa Civil de Angra dos Reis, Fábio Junior, considera o projeto uma evolução tecnológica. “Agora, todos no local vão receber essas mensagens quando tiver um evento severo aqui na região de Angra dos Reis, diferente do que fazíamos antigamente, que era cadastrar os moradores através do telefone, celular, para receber essa mensagem”, relembrou Fábio.



A tecnologia não exige um cadastro prévio e utiliza a rede de telefonia celular que suportam as tecnologias 4G e 5G para emitir os alertas, com aviso sonoro e vibratório. No aparelho, o aviso vai se sobrepor a qualquer outro conteúdo na tela do usuário, mesmo que estejam em modo silencioso.



Projeto-piloto



No Rio, os testes acontecerão neste sábado, via canal de alerta extremo, ou seja, uma mensagem com POP UP e som de sirene darão início à utilização real do sistema. A previsão é que o projeto fique em teste por 30 dias para possíveis ajustes, para então ser implementado.

Vale destacar que as mensagens por SMS, que já são emitidas, continuam sendo utilizadas, neste caso, é importante o cadastro usando o CEP do seu bairro no número 40199.