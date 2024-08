Sete times jogaram pela segunda rodada do campeonato, nesse final de semana - Divulgação/Organizadores Futebol de Praia

Publicado 06/08/2024 00:14

Angra dos Reis - Dos oito jogos programados para o fim de semana nos campos do Aterro do São Bento, em Angra dos Reis, na costa verde, partidas válidas pela segunda rodada do 3° Angrense de Futebol de Praia, a bola rolou para sete jogos, pois o confronto entre Santa Fé e Pitbull não aconteceu. Os jogos foram realizados nesse final de semana.

O Pitbull pediu para sair da competição e, com isso, o Santa Fé venceu por WO. Foram marcados 28 gols nos sete jogos disputados, válidos pelos grupos A, B, C e D, com apenas um empate sem gols, entre Aquidabã e Real Jovem. Vitória, Bonfim, Tipo Colômbia, Passo Rodo, Provetá e Ilha grande saíram vencedores na rodada.



Confira os resultados:



Provetá 3 x 2 União Carmo

Aquidabã 0 x 0 Real Jovem

Ilha Grande 2 x 1 Água Santa

Passo Rodo 3 x 0 Nova Itanema

Vitória 3 x 1 Glória 2

Bonfim 4 x 3 Junto e Misturado

Tipo Colômbia 4 x 2 Fumaça



Próxima rodada, a 3ª, acontece no próximo fim de semana:

Sábado – 10/08

14h

Campo 1 - Vitória x Pracinha

Campo 2 - Nova Itanema x Barbosa

15h30

Campo 1 - Glória 2 x Bonfim

Campo 2 - Passo Rodo x Tipo Colômbia



Domingo – 11/08

9h

Campo 1 - União Carmo x Água Santa

Campo 2 - Santa Fé x Aquidabã

10h30

Campo 1 - Provetá x Vila Velha

Campo 2 - Caravelas x Pitbull (vitória de W0 do Caravelas)