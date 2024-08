Dona Junina ergueu o maior troféu - Divulgação/PMAR

Dona Junina ergueu o maior troféuDivulgação/PMAR

Publicado 05/08/2024 21:00

Angra dos Reis - A Praia do Anil foi o local escolhido para a realização do Arraiá da Cidade 2024, que aconteceu nesse final de semana. O evento reuniu apresentações musicais e danças típicas, com artistas como Falamansa, Djavú, Glauco Zulo e Dyego Rezende. Das 17 quadrilhas juninas do município que participaram do arraiá, dez competiram num torneio que premiou as três melhores: Dona Junina ficou em primeiro lugar, Dito Peres em segundo e Espigão Show em terceiro.

As festividades começaram na noite de sexta-feira (2), com a apresentação de cinco quadrilhas juninas: Academia Junina, Balança Mas Não Cai, Aconchego da Ciça, Nova Geração e Arrastapé, que não participaram do concurso de quadrilhas. O show da banda Falamansa encerrou a programação da noite.

No sábado (3), o evento contou com as apresentações das quadrilhas competidoras Zé Piri, Dona Junina, Zé Buscapé, Espigão Show e Emoções Juninas, a partir das 19h. As atrações musicais da noite foram a Banda Djavú e o cantor Glauco Zulo.

No domingo (4), foi a vez das quadrilhas competidoras Zé do Brejo, Juniarte, Cumpadri Nequinho, Zé Pirraça, Dito Peres, Zé Raimundinho e Escorrega Show se apresentaram a partir das 19h. O cantor Dyego Rezende encerrou o evento.