Localizada na Rua Quaresma Júnior, nº 111, no Centro. - Divulgação/PMAR

Localizada na Rua Quaresma Júnior, nº 111, no Centro.Divulgação/PMAR

Publicado 04/08/2024 17:03 | Atualizado 04/08/2024 17:06

Angra dos Reis - A Secretaria de Educação, Juventude e Inovação (SEJIN) oficializou na última sexta-feira (2) a centralização do Conselho Municipal de Educação, Conselho de Alimentação Escolar e o CACS-Fundeb (Câmara de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica) num só local, a Casa dos Conselhos, localizada na Rua Quaresma Júnior, nº 111, no Centro.

A unificação dos três conselhos visa aumentar a interação e a cooperação entre os órgãos, permitindo que cumpram suas funções institucionais e constitucionais de acompanhamento da educação pública no município e do sistema municipal de ensino a partir de debates e fóruns.

Anteriormente, as atividades desses conselhos eram realizadas no prédio que agora abriga a ESF do Morro da Carioca. A atual Casa dos Conselhos possui dois andares, um plenário, salas individuais para cada um dos três conselhos, quatro banheiros, uma cozinha e uma sala de arquivo.