Funcionários retomam ao trabalha após decisão da Justiça e voltam as negociações na próxima semanaDivulgação/Sindicato

Publicado 02/08/2024 20:44 | Atualizado 02/08/2024 20:44

Angra dos Reis - O Tribunal Regional do Trabalho (TRT), determinou na tarde desta sexta-feira (2), o fim da greve dos cerca de 2 mil trabalhadores da Eletronuclear, durante a audiência de conciliação, no Rio de Janeiro. A paralisação das atividades foi deflagrada no dia 28 de julho, em assembleia geral, depois de ser negada, segundo o sindicato, a reposição do IPCA, 3.69%. Em Angra dos Reis/RJ cruzaram os braços desde ontem (1º) 1.400 funcionários, e 600 do escritório da empresa, na capital, entrariam a partir de segunda-feira (5). Com o término do movimento os grevistas começaram a retornar aos seus postos. A adesão chegou a 90%.



Durante a audiência a justiça decidiu ainda que fosse mantido o último Acordo Coletivo de Trabalho até o dia 16 de agosto, prazo final para que haja um consenso entre a companhia e os sindicatos representantes dos empregados sobre o fechamento das negociações para o Acordo Coletivo de Trabalho. Caso isso não ocorra, a decisão será tomada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).



Dessa forma, as rodadas de negociações com a empresa serão retomadas, segundo o Sindicato, a partir da semana que vem, para que até o dia 16, o acordo coletivo seja definido e apresentado na nova audiência perante o TRT.



A empresa em nota disse que "reitera suas propostas e se compromete a realizar as reuniões necessárias para resolver a questão até o prazo estabelecido".



Sobre a greve



Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Energia nos municípios de Angra e Paraty, STIEPAR, os funcionários começaram a retornar aos seus postos, após a decisão da justiça. A categoria estava parada desde ontem dia 1º, quando foi iniciada a greve, deflagrada em assembleia realizada no último dia 28 de julho.

Segundo a Eletronuclear em nota divulgada, a falta de consenso entre os sindicatos representantes dos empregados e a companhia em relação ao fechamento do ACT 2024-2026, resultou nos movimentos grevistas programados, por tempo indeterminado, entre os empregados de Angra dos Reis a partir desta quinta-feira (01) e da sede da empresa, no Rio de Janeiro, a partir da próxima segunda-feira (05). Entretanto, a decisão do TRT passa a valer já nesta sexta-feira (02), suspendendo a greve.





A empresa reafirmou na nota que "manteve, durante todas as rodadas de negociações, o diálogo aberto para alcançar o fechamento do próximo ACT. A Eletronuclear cumpre ainda rigorosamente a legislação trabalhista e todos os acordos coletivos vigentes, fornecendo a todos os seus empregados, dentre outros, os seguintes benefícios: Plano de saúde; Plano odontológico; Auxílio creche de mais de R$1.000,00/mês; Auxílio escola/educação de mais de R$700,00/mês; Auxílio alimentação de mais de R$1.400,00/mês; Auxílio PCD e Autista de até R$7.998,00; Dentre outros. A proposta de acordo coletivo deste ano, inclusive, previa a reposição integral da inflação nos salários pelo IPCA durante os próximos dois anos (2024-2026), mantendo-se este mesmo índice para todos os demais benefícios".