Atividades vão acontecer durante o mês de agosto em todos os CRAS do municípioDivulgação/PMAR

Publicado 02/08/2024 01:44 | Atualizado 02/08/2024 01:45

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, na costa verde, está durante todo o mês de agosto com ações de conscientização sobre a violência contra a mulher. Este é um mês dedicado ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir mecanismos específicos de combate à violência, além de promover serviços especializados para atendimento às vítimas e os meios de denúncia disponíveis.

As atividades, terão início na próxima quarta-feira (7 ), com a apresentação de uma peça de teatro que tem como objetivo chamar a atenção para a violência doméstica sofrida por muitas mulheres. As ações seguirão até o dia 31 com rodas de conversas em todos os Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.



O Agosto Lilás foi pensado por conta da Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, que tem o objetivo de inibir os casos de violência doméstica no Brasil. Hoje, a Lei Federal 11.340/2006 considera o crime de violência doméstica e familiar contra a mulher como sendo “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”. A Lei Maria da Penha tem o objetivo de punir com mais rigor os agressores contra a mulher no âmbito doméstico e familiar.





Durante este mês, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania por meio da Coordenação da Mulher realizará uma série de ações para combater a violência contra a mulher em Angra dos Reis.





Programação:





- 07/08: Abertura – Peça Teatral “Por trás das redes”



14h – Local: Teatro Municipal





- 09/08 – Roda de Conversa: “Violência contra a mulher não é o que Angra quer”



14h – Local: CRAS Parque Mambucaba





- 12/08 – Curso de Atualização Jurídica da Lei Maria da Penha



14h – Local: OAB Mulher





- 14/08 – Roda de Conversa: “Violência contra a mulher não é o que Angra quer”



14h – Local: CRAS Centro





- 20/08 - Roda de Conversa: “Violência contra a mulher não é o que Angra quer”



14h – Local: CRAS Bracuí





- 21/08 - Roda de Conversa: “Violência contra a mulher não é o que Angra quer”



09h – Local: CRAS Campo Belo



14h – Local: CRAS Belém





- 22/08 - Roda de Conversa: “Violência contra a mulher não é o que Angra quer”



14h – Local: CRAS Monsuaba





- 23/08 - Roda de Conversa: “Violência contra a mulher não é o que Angra quer”



14h – Local: CRAS Nova Angra





- 27/08 - Roda de Conversa: “Violência contra a mulher não é o que Angra quer”



14h – Local: CRAS Frade





- 30/08 – Encerramento Agosto Lilás



14h – Local: Teatro Municipal