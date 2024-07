Tipo Colômbia e Provetá largam na frente - Divulgação/Kito Tourrucôo

Publicado 30/07/2024

Angra dos Reis - O 3º Angrense de Futebol de Praia, 1ª divisão do Aterro do São Bento, começou nesse final de semana com bola rolando nos dias (27) e (28). Ao todo 20 times participando do campeonato. Foram oito jogos realizados na rodada inaugural, totalizando 33 gols marcados, dando uma média de 4,1 gols por partida. Provetá e Tipo Colômbia se destacaram largando na frente.

Cleiton, do Provetá, e Júlio Berola e Vitinho, ambos do Tipo Colômbia, largaram na frente na artilharia, com cada um estufando as redes três vezes. E com dois gols na 1º rodada, Lucas, do Aquidabã, e Rafael, do Ilha Grande. Confira os resultados por partida.

Junto e Misturado 2 x 2 Pracinha, Vitória 2 x 0 em cima do Bonfim, Fumaça 1 x 0 Barbosa, Tipo Colômbia 7 x 1 Nova Itanema, Ilha Grande 2 x 1 Vila Velha, Provetá 4 x 2 Água Santa, Caravelas 2 x 1 Real Jovem e Aquidabã 5 x 1 Pit Bull.

Folgaram na primeira rodada os times do Passo Rodo, Santa Fé, União Carmo e Glória 2, equipes que vieram da segunda divisão.

Vitória é o líder no grupo A, Tipo Colômbia e Fumaça também somaram três pontos no grupo B, Provetá e Ilha Grande saíram na frente no grupo C, e Aquidabã e Caravelas, no grupo D, estão na frente na classificação.

A competição prossegue no próximo fim de semana, dias 3 a 4 e agosto, com as seguintes partidas da segunda rodada:

Sábado, às 14: União Carmo x Provetá e Santa Fé x Pitbull; às 15h30, Água Santa x Ilha Grande e Aquidabã x Real Jovem

No domingo, às 9h: Glória 2 x Vitória, e Passo Rodo x Nova Itanema. Ás 10h30, Bonfim x Junto e Misturado e Tipo Colômbia x Fumaça. Folgam na rodada: Pracinha, Barbosa, Vila Velha e Caravelas.