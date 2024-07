Novo horário de abastecimento de água no seu bairro - Divulgação/PMAR

Novo horário de abastecimento de água no seu bairroDivulgação/PMAR

Publicado 30/07/2024 17:30

Angra dos Reis - O bairro Morro da Glória I, em Angra dos Reis/RJ, que vinha recebendo abastecimento de água das 19h às 7h (Grupo 4) por conta da estiagem, passou a ter o fornecimento das 7h às 19h (Grupo 6). A medida emergencial de abastecimento de água está acontecendo em alguns bairros da cidade desde a última quinta-feira (25) e se faz necessária porque Angra, assim como outras cidades do país, enfrenta um período longo de estiagem, nesta época do ano. Apesar da chuva fina, que cai desde ontem(29), com a chegada da frente fria no litoral, o volume de chuva ainda é menor, insuficiente para encher as barragens tornando o nível de água reduzido, dificultando a captação.

Os bairros com abastecimento intermitente nos próximos dois meses foram divididos em grupos pelo SAAE, conforme a situação específica de cada um (confira a seguir). Essas ações emergenciais e provisórias estão sujeitas a alterações conforme a estiagem e podem ser estendidas a outros bairros, caso as chuvas na região continuem escassas durante o período de estiagem. Ainda de acordo com a autarquia os locais que não estão citados na lista abaixo, o fornecimento de água segue normalmente.

GRUPO 1 – Abastecimento em dias pares

Sapinhatuba I, II e III: das 6h à meia noite.

Belém e Ribeira: das 21h até as 6h do dia seguinte.



GRUPO 2 – Abastecimento em dias ímpares

Nova Angra: das 6h às 21h.

Gamboa do Belém, Campo Belo e parte da Grande Japuíba (Vila Nova, Morro da Lagartixa, Divinéia, Manguinhos, Porteira, Aeroporto e Morro das Velhas): das 21h até as 6h do dia seguinte.



GRUPO 3 – Abastecimento em dias alternados

Água Santa: na parte alta do bairro, das 17h às 7h; na parte baixa, segue normal.

Morro do Peres: na parte baixa, segue normal nos dias ímpares; na parte alta, segue normal nos dias pares.

Camorim Pequeno: na parte alta, em dias alternados, das 18h às 8h do dia seguinte; na parte intermediária, todos os dias, das 18h às 8h do dia seguinte; na parte baixa, todos os dias, das 9h às 17h.

Ilha Caieira: em dias alternados, o sistema será desligado às 16h e reativado às 16h do dia seguinte.



GRUPO 4 – Abastecimento todos os dias, das 19h às 7h do dia seguinte

Encruzo da Enseada, Enseada, Morro da Glória II, Ponta do Sapê e Bonfim



GRUPO 5 – Abastecimento todos os dias, das 22h às 8h do dia seguinte

Morros do Abel, Carioca, Santo Antônio I e II, Caixa D'Água (cota 60) e Caixa D'Água (cota 45).



GRUPO 6 – Abastecimento todos os dias, das 7h às 18h

São Bento, Centro (parte baixa), Praia do Anil, Balneário, Marinas (parte baixa), Morro da Glória I (saiu do grupo 4 e mudou recentemente para o grupo 6), Praia do Jardim I e II, Praia do Café, Morro da Fortaleza, Morro do Tatu, Parque das Palmeiras, Praia da Chácara e Camorim Grande.



GRUPO 7 – Abastecimento todos os dias, com horário variável

Cantagalo: abastecimento diário, das 9h às 17h (parte alta) e das 17h às 9h do dia seguinte (parte baixa).



GRUPO 8 – Abastecimento todos os dias, com horário variável

Morro do Carmo: abastecimento diário, das 8h às 16h (parte alta) e das 16h às 7h do dia seguinte (parte baixa).



GRUPO 9 – Abastecimento reforçado com caminhões-pipa

Bracuí, Embu, Itinga, Santa Rita I e II, Belém e a região do Condomínio Cidadão, próximo à UPA da Japuíba: das 8h às 17h. Nos bairros Caetés e Caetés Mirim, o abastecimento por caminhões-pipa ocorrerá nas sextas-feiras.



Dicas para economizar água

Reduzir o tempo do banho e fechar o chuveiro ao se ensaboar;

Fechar a torneira enquanto escova os dentes ou ensaboa a louça;

Usar a máquina de lavar sempre cheia e em ciclos completos de lavagem;

Reaproveitar a água da máquina de lavar para limpar o chão;

Não lavar calçadas e veículos com mangueira (somente com balde);

Verificar e corrigir vazamentos e infiltrações.



Dúvidas e outras informações:

Telefones: (24) 3377-6621 e (24) 3377-6551

E-mail: atendimento@saaeangra.com.br.