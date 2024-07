Angra dos Reis - O Centro Histórico de Angra dos Reis, na costa verde, vai receber, de 1º a 3 de agosto, o Festival Literário Energia para Ler, na Praça Zumbi dos Palmares, conhecida popularmente como Praça do Peixe. O festival promete três dias repletos de cultura, entretenimento e literatura. Artistas de renome nacional, como o ator Ricky Tavares e o escritor e carnavalesco Milton Cunha, terão presenças confirmadas. As atividades acontecem das 8h às 17h.

Evento tem registro de sucesso de público nas últimas edições Divulgação/Enel

A programação será composta por artistas locais sugeridos pela Secretarias de Educação e Cultura, com ações de teatro, música, artes circenses, dança, literatura, folias de reis, jongo, caxambu, bandas marciais, artes plásticas, entre outros. Além disso, o público poderá interagir com diversos espaços: ESPAÇO EU AMO LER, aberto aos alunos das redes pública e privada de ensino e ao público em geral, com uma biblioteca contendo mais de 5 mil títulos literários expostos e à venda; ESPAÇO GOURMET, valorizando a culinária local; BEBETECA, para crianças abaixo de 3 anos e LEITURA É BOM E EU GOSTO! com ações de palco e plateia.No primeiro dia de evento, a programação é diversificada, voltada para as crianças durante todo o dia. A partir das 16h, haverá a abertura solene do evento com autoridades locais e, em seguida, a apresentação do Coral Indígena Guarani, um grupo étnico-musical que apresenta cantos tradicionais dos índios Guarani, que vivem na Aldeia Sapukai - Bracuí.No segundo dia, a programação também atende os públicos, reunindo diversos fazedores de cultura. Pela manhã, acontece a premiação do concurso “Luzes da Cidades” para os alunos da rede municipal que se destacaram no conceito de economia circular com o tema: "Mãos que transformam". Na parte da tarde, acontece a apresentação do ator Ricky Tavares, seguida por apresentações de diversos fazedores de cultura da região.No dia 3 de agosto, ocorre o famoso Simpósio de Educação e Cultura, que reunirá cerca de 200 professores da rede municipal e fazedores de cultura da cidade, discutindo a implementação de políticas públicas para o fomento à formação do leitor. O Simpósio contará com uma palestra do historiador, escritor e carnavalesco Milton Cunha, além do ator Flávio Valadares e do músico, Rodrigo Lobo. No mesmo dia, haverá diversas apresentações com artistas locais.O Energia para Ler é um movimento artístico e educacional que percorreu 25 municípios do estado do Rio de Janeiro nos últimos três anos e, este ano, chegará a mais dez. O Festival é realizado pela Motivos Produções e patrocinado pelo Governo do Estado, através da Lei de Incentivo à Cultura, e pela Enel. Nove cidades do estado também serão contempladas este ano, entre elas Paraty (12 a 14 de agosto) e Mangaratiba (26 a 28 de agosto).