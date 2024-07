Sábado (27) começa o campeonato futebol de praia no aterro - Divulgação

Publicado 24/07/2024 19:13

Angra dos Reis - Depois do Copão (2ª divisão), a bola vai seguir rolando nos campos do Aterro do São Bento, agora, com o começo do 3º Angrense de Futebol de Praia. A competição vai reunir 20 equipes, sendo 16 que se mantiveram na 1ª divisão na disputa no ano passado, e mais os quatro times que subiram esse ano do Copão. O sorteio da tabela de jogos acontece hoje, quarta-feira, (24), a partir das 19h.

Estão confirmados no 3º Angrense de Futebol de Praia (1ª divisão): Junto e Misturado, Fumaça, Real Jovem, Ilha Grande, Caravelas, Nova Itanema, Pitbull, Barbosa, Água Santa, Bonfim, Aquidabã, Provetá, Tipo Colômbia, Pracinha, Vila Velha, Vitória, Passo Rodo, Santa Fé, União Carmo e Morro da Glória 2.

A comissão organizadora das competições definiu que serão 20 times distribuídos em quatro grupos de cinco equipes. Já estão definidos os cabeças de chave. Grupo A (Junto e Misturado), grupo B (Fumaça), grupo C ( Ilha Grande) e grupo D (Real Jovem), que são os quatro primeiros colocados na competição em 2023.

Outra questão definida pelos organizadores, PE que os quatro times que subiram do Copão para a 1ª divisão, Passo Rodo, Santa Fé, União Carmo e Glória 2 estarão separados para que cada equipe caia em um grupo diferente. Outra decisão é quanto aos times que estarão de folga na 1ª rodada do 3º Angrense de Futebol de Praia. Pelo desgaste em que as quatro equipes tiveram em dois finais de semana seguidos no Copão, os times que vieram da 2ª divisão estarão de folga na rodada inaugural.