Grande Japuíba, Retiro e Estrada do Contorno o SAAE está com equipes fazendo o cadastramento e atualização do cadastro de segunda a sábadoDivulgação/SAAE

Publicado 22/07/2024 19:07 | Atualizado 22/07/2024 19:08

Angra dos Reis - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Angra dos Reis está com equipes em diversos bairros realizando cadastros e atualizações cadastrais dos serviços de água e esgoto do município. As equipes, formadas por agentes uniformizados, estão atuando de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, e aos sábados, das 8h às 15h30, nas localidades de toda Grande Japuíba, Nova Angra, Areal, Belém, Gamboa do Belém, Banqueta, Praia do Bonfim, Ribeira, Estrada do Contorno e Retiro.

Essas ações estão em andamento desde outubro de 2023, realizadas pelas equipes da Gestão de Medição e Faturamento (GMF), empresa contratada pelo SAAE para este propósito. A ação tem como objetivo determinar a quantidade exata de clientes da autarquia e melhorar o sistema de distribuição de água no município.



Para realizar o cadastro, é necessário apresentar a documentação original, que inclui RG e CPF, documento de posse do imóvel, como RGI, contrato de compra e venda, termo de doação, inventário, ou documento que comprove a locação do imóvel, conta de energia elétrica ou IPTU, e número de telefone fixo, celular (WhatsApp) e e-mail.



Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail avalente@gmfsaneamento.com.br ou na sede do SAAE, localizada na Praça Guarda Marinha Greenhalgh, 59 B, Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h. Importante que o morador verifique a identificação do funcionário contratado para o serviço, que deve está exposta, como crachá com foto, e devidamente uniformizado. Na dúvida entre em contato com o SAAE.