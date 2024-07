Corpo da mulher estava abordo do saveiro - Divulgação

Publicado 22/07/2024 17:07

Angra dos Reis - O desespero de uma jovem ao desembarcar na tarde desta segunda-feira, (22), por volta de 14h30, no cais de pescadores, no centro de Angra dos Reis, na costa verde, acompanhada de uma tripulação, em torno de nove pessoas, chamou atenção de populares que aguardavam embarque no local. A Polícia Militar foi acionada. A ocorrência tratava-se de uma mulher, que segundo informações colhidas da tripulação, ela morreu após ter engasgado com alimento.

Policiais militares foram chamados. O marinheiro do barco e parentes da vítima, foram levados para delegacia para prestar depoimentos. A Polícia Técnica foi acionada. O corpo da vítima, ainda estava no barco por volta das 15h30 aguardando a perícia, para ser encaminhado ao IML da cidade.