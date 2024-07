Atenção motoristas - Divulgação

Angra dos Reis - Atenção motoristas que estiverem trafegando pela Rio-Santos, sentido Angra dos Reis, na costa verde, na tarde desta sexta-feira (19). Uma motociata - movimento político envolvendo motociclistas, está deixando o trânsito lento sentido ao centro de Angra. A PRF, está em pontos da rodovia, para coibir qualquer infração e evitar transtornos aos motoristas, que terão que ter paciência e atenção redobrada.

O ponto de concentração está no trecho na altura do bairro Jacuecanga, desde às 15h. O fluxo segue até a praça do Porto, no centro da cidade, onde equipes do trânsito, segurança e mobilidade urbana, além da PM estão em operação, desde a entrada da cidade para manter a ordem e evitar colapso nas vias de acesso à entrada da cidade e no centro da cidade, onde espera-se grande volume de pessoas e veículos.

Neste momento ainda é intenso o movimento na rodovia, que deve voltar ao normal por volta das 17h ( tempo estimado pelos organizadores, para o percurso).