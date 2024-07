Zebinha se destaca no Riotriathlon e consagra-se campeão - Divulgação/Zebinha

Publicado 18/07/2024 11:28

Angra dos Reis - O atleta de Angra dos Reis, José Luís Affonso, o Zebinha, (54), venceu na sua categoria a segunda etapa do Campeonato Estadual de Sprint Triathlon. A prova foi realizada no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, com a largada às 7h da manhã do último final de semana. No estilo nada x pedala x corre, foram 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida, na categoria, de 50 a 54 anos. O atleta falou das dificuldades e vitória.

- A prova teve na etapa da natação seu momento mais difícil com ondas de até um metro e bastante correnteza, obrigando que muitos triatletas abandonassem a competição logo no início. Apesar da condição, consegui fazer uma boa natação e obter uma vantagem sobre meus adversários. O ciclismo, com 20 km, veio em seguida com um ritmo bem forte na praia da reserva. A última etapa da prova, a corrida, foi pra mim uma surpresa, apesar de não estar na minha melhor fase do treinamento, consegui manter um ritmo constante do início ao fim dos 5 km e terminando a competição como o campeão da segunda etapa do Rio Triathlon na minha categoria – relatou Zebinha.

O atleta angrense vem participando de competições no estado e em nível nacional, com foco no Campeonato Mundial de Triathlon, de 17 a 20 de outubro, em Torremolinos-Andaluzia, a 12 km de Málaga, na Espanha.