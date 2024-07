Sala do Empreendedor localizada na Rua Coronel Carvalho, nº 13, no centro de Angra - Divulgação/PMAR

Publicado 16/07/2024 11:28

Angra dos Reis - Ainda dá tempo de se inscrever. Terminam nesta terça-feira,(16), as inscrições para o workshop “A Nova Lei de Licitação para MEIs”, que será realizado na quarta-feira, (17). O treinamento é oferecido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Angra, por meio de sua Sala do Empreendedor, e conta com o apoio do Sebrae. O objetivo é introduzir os participantes à nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021). O workshop será ministrado na sede do Sebrae, na Rua Coronel Carvalho, nº 13, Centro de Angra.



O conteúdo explica as mudanças e atualizações em relação à legislação anterior, para capacitar os microempreendedores individuais a se adequarem às novas exigências e aproveitarem as oportunidades trazidas pela nova lei. Alguns tópicos abordados são “Introdução e mudanças na nova lei”, “Requisitos e documentação”, “Elaboração de propostas”, “Utilização de portais de compras”, “Estudos de caso”, dentre outros.

O workshop tem uma proposta abrangente, incluindo desde um breve histórico da Lei de Licitações no Brasil até a utilização dos portais de compras governamentais e de contratações públicas. As inscrições podem ser feitas no seguinte link: https://forms.office.com/r/A5tHATwZkn.