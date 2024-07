Pescadores artesanais podem receber até meio salário do piso nacional - Divulgação/Assessoria Deputada

Pescadores artesanais podem receber até meio salário do piso nacional Divulgação/Assessoria Deputada

Publicado 13/07/2024 12:04

Costa Verde - A deputada estadual Célia Jordão(PL), criou o projeto de Lei 3162/2024, que além de beneficiar diretamente a família do pescador, irá fomentar atividade pesqueira no Estado. O projeto será apreciado nas Comissões antes de ser votado em plenário.

De acordo com a deputada uma das propostas do programa é conceder um benefício, no valor de meio piso nacional de salário, por ocasião do defeso da pesca em complemento ao Seguro Desemprego do Pescador Artesanal (SPDA), que deverá ser custeado pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais (FECP).

O PL também prevê a oferta de capacitação profissional voltada para pesca artesanal sustentável e de linha de crédito que atenda ao setor, além da promoção de ações que facilitem o registro profissional e implantação de banco de dados dos profissionais da categoria e de sua produção.

A deputada, que se destaca na linha de frente das discussões relacionadas à economia do mar, considera o programa essencial para fomentar o setor. "O nosso objetivo é facilitar os trabalhos que são desenvolvidos pelo pescador artesanal, oferecendo a esse profissional mais infraestrutura para atuar de forma sustentável e, claro, fortalecer a sua renda no período do defeso, melhorando sua condição de vida e evitando a pesca predatória", declarou Célia Jordão.

O PL está em tramitação na Alerj e será analisado pelas Comissões responsáveis para antes de entrar em votação no Plenário.