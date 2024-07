Na ação técnicos ouvem moradores dos morros do centro da cidade e fazem mapeamento de risco da área - Divulgação/PMAR

Publicado 11/07/2024 11:18

Angra dos Reis - Moradores dos morros do Abel e Carioca, no centro de Angra dos Reis, na costa verde, participaram de uma oficina de mapeamento participativo como parte do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) executado pela Defesa Civil e coordenado pelo Ministério das Cidades . A oficina teve como objetivo incorporar o conhecimento da comunidade sobre o território onde vive, identificando situações de perigo, vulnerabilidade e possíveis soluções relacionadas a deslizamentos.

A oficina ocorreu na Escola Municipal Professor José Américo Lomeu Bastos, no Morro do Abel, e contou com a participação de moradores, profissionais da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Defesa Civil. Durante o encontro, os moradores forneceram aos profissionais informações sobre as localidades.

Essas oficinas fazem parte da segunda fase do PMRR, que tem previsão de conclusão em setembro do próximo ano. O plano conta com cinco etapas, incluindo planejamento da execução, mapeamento de risco, plano municipal de redução de risco, levantamentos complementares, sumário executivo e devolutivas.