Zeca baleiro no último dia do Festival de Música e Ecologia da Ilha GrandeDivulgação/reprodução rede social

Publicado 08/07/2024 11:32

Ilha Grande - Sucesso de público na 21ª edição do Festival de Música e Ecologia da Baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis, na costa verde, realizado nesse final de semana. Ontem, quem subiu ao palco na atração especial foi Zeca Baleiro. Entre as músicas aplaudidas pelos presentes, estavam "Lenha", "Telegrama" e "Quase Nada", além de versões para "Proibida pra mim", "Vapor Barato", "Disritmia", "Ai Que Saudade D'ocê", "Chão de Giz" e "Como vovó já dizia", não teve quem ficasse parado.



Antes do show, houve a apresentação das 13 músicas finalistas. E teve como resultado: No tema ecologia (Prêmio Marcelo Russo), a música vencedora foi "No Coração da Ilha", de Pingo Virgulino, com premiação de R$ 6.500,00 mais troféu. No tema livre (Prêmio Maestro Galloway), o terceiro lugar foi para "Os Tais", de Dani Cavalcanti e Cadu Correa, com premiação de R$ 1.950,00 mais troféu; o segundo lugar foi para "Sr. Brasil", de Eduardo Santhana, com R$ 3.900,00 mais troféu; e o primeiro lugar foi para Melhora, de Thársila di Britto e Wada Soares, com R$ 6.500,00 mais troféu. O prêmio de melhor intérprete foi para Antônio Carlos Mariano, com a música "Roda", recebendo R$ 6.500,00 mais troféu.

Ainda passou pelo palco do festival grandes nomes da música popular brasileira, como o mestre Alceu Valença. E pra fechar com chave de ouro, "viola caiçara", deu um show a parte, entre outros cantores locais que abrilhantaram o evento.