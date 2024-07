Douglas Barbosa, secretário de Segurança (E), comandante do 33º BPM, tenente coronel, Amanda Neves Ferreira, prefeito Fernando Jordão(c), comandante do 5º Comando de Policiamento de Área, coronel Ronaldo Martins e Ricardo Ferreira(D) secretário de Mobilidade Urbana - Divulgação/PMAR

Publicado 05/07/2024 21:54

Angra dos Reis - Foi inaugurado o Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO) no Morro da Glória 2, em Angra dos Reis/RJ, nessa quinta-feira(4). Localizado na Rua José Cândido de Oliveira, o DPO iniciou suas operações com a presença de moradores do bairro, do prefeito de Angra, Fernando Jordão e seu secretariado, do comandante do 5º Comando de Policiamento de Área da PM, coronel Ronaldo Martins, e a comandante do 33º BPM, tenente-coronel Amanda Neves Ferreira.

DPO no Morro da Glória 2 Divulgação/PMAR





- Segurança pública é uma das nossas principais demandas e, por isso, o Governo Municipal vem se empenhando em melhorar cada vez mais esse setor. Somente em 2023, investimos mais de R$ 12 milhões em segurança, reforçando o comprometimento da Prefeitura em proteger a cidade e trazer um ambiente mais seguro para todos – comentou Fernando Jordão.





Além disso, durante a inauguração, o prefeito também anunciou que será feita uma obra para ligar uma estrada entre o Morro da Glória 1 e 2. "Desta forma, é possível fazer uma unificação entre as localidades, trazendo mais mobilidade e dinâmica para os profissionais de segurança e, consequentemente, mais tranquilidade para os moradores".





O destacamento contará com um efetivo diário de oito policiais militares. A estrutura da nova unidade inclui dois banheiros, três quartos, uma sala, uma área comum e um terraço, proporcionando um ambiente adequado para o trabalho dos policiais.





- O DPO vem trazer mais segurança para os moradores, com 8 policiais por dia, sendo 16 no total. O local é totalmente adaptado para receber os profissionais e oferecer um ambiente de trabalho qualificado para que eles possam trazer mais segurança e qualidade de vida aos moradores – afirmou o secretário de Segurança Pública, Ricardo Ferreira.





A instalação do DPO no Morro da Glória 2 visa aumentar a sensação de segurança e melhorar a qualidade de vida dos habitantes da localidade. Com a presença constante da polícia, espera-se uma redução nos índices de criminalidade e um maior apoio às demandas da comunidade.





- Investir em segurança é investir em qualidade de vida. Quando os moradores se sentem seguros onde moram, eles podem aproveitar mais o dia a dia e estarem livres para aproveitarem a comunidade. A Polícia Militar é uma grande amiga da Prefeitura de Angra, sempre contamos com o apoio da administração pública para coordenar as ações e projetos que ajudam na segurança de Angra dos Reis – comentou a tenente-coronel Amanda Neves Ferreira, comandante do 33º BPM.



