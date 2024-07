Prefeito Fernando Jordão, levando o projeto para o Provetá - Divulgação/PMAR

Prefeito Fernando Jordão, levando o projeto para o ProvetáDivulgação/PMAR

Publicado 05/07/2024 21:18

Ilha Grande - A comunidade do Provetá, na Baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis, na costa verde, conta com a chegada do projeto "Oficinas da Cidadania" que terá um espaço dedicado ao desenvolvimento e capacitação dos moradores locais e futebol para os jovens. O projeto visa proporcionar oportunidades educacionais e recreativas para a população.

Inicialmente, a oficina vai oferecer cursos de rede e pesca, área de grande relevância para a economia local. Além de aulas de futebol, proporcionando uma alternativa de lazer e incentivando a prática esportiva entre crianças e jovens. As Oficinas já são realizadas em todos os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do continente, e agora chega no Provetá com mais de 1500 moradores.





As Oficinas de Cidadania no município fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que é um serviço oferecido para complementar o trabalho social com famílias realizado pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF). A pesca é uma atividade tradicional no Provetá, e os cursos de rede de pescas têm como objetivo aprimorar as habilidades dos pescadores e repassar esse ensino para as futuras gerações, promovendo práticas mais eficientes e sustentáveis.



- Depois de iniciarmos o trabalho do Cras Marítimo indo até as ilhas, agora uma nova conquista que é as Oficinas da Cidadania chegando do Provetá. Esse é um projeto que tem o intuído de levar conhecimento e capacitação aos moradores e um incentivo as atividades físicas com a aulas de futebol – comentou a secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê.





- Estou muito feliz de poder acompanhar no Provetá esse projeto incrível que são as Oficinas da Cidadania. Importante também é manter viva a cultura e tradição do local em relação a fabricação das redes de pesca. Um trabalho manual e uma profissão difícil de encontrar nos dias de hoje, por isso é fundamental repassar esse ensino para as novas gerações – comentou o prefeito Fernando Jordão.



A inauguração da Oficina da Cidadania marca um passo importante para o fortalecimento da comunidade do Provetá, oferecendo recursos e oportunidades para que os moradores possam crescer e prosperar em suas atividades cotidianas.



- Como morador do Provetá e agora professor da oficina das redes de pesca, estou muito feliz com essa oportunidade de levar esse ensino para os moradores aqui da comunidade que tem o desejo de apreender esse ofício tão importante. Só temos motivo para comemorar e agradecer – comemorou Timóteo Soares, Pastor e professor do curso de Rede de Pescas.