Igreja de Mambucaba - Divulgação/Arquivo PMAR

Publicado 03/07/2024 16:20

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis e a Associação Fotográfica e Cultural de Angra dos Reis (Afocar) estão lançando a convocatória para a mostra de fotos intitulada "Patrimônio Vivo de Angra dos Reis: Uma Exposição Fotográfica". A exposição tem como objetivo selecionar fotografias de artistas locais que retratem o patrimônio cultural da cidade. As inscrições estão abertas desde o dia 1º de julho e poderão ser feitas através do link: https://forms.gle/ECNobsxKzXyPd9QT7.



A convocatória convida fotógrafos residentes no município a submeterem uma fotografia inédita que explore a temática do patrimônio cultural de Angra dos Reis. Não é necessário ser associado da Afocar para participar da chamada.



O secretário de Cultura e Patrimônio, Bruno Marques, destaca a parceria com a Afocar e a importância da exposição anual de fotografia na Casa de Cultura.





– A Afocar é uma parceira da Secretaria de Cultura e Patrimônio e a exposição anual de fotografia já faz parte do nosso calendário na Casa de Cultura. A cada ano somos surpreendidos com um olhar diferenciado dos fotógrafos e imagens maravilhosas. Tenho certeza de que a próxima mostra sobre nosso patrimônio será um sucesso – declara Bruno.



De acordo com o conceito do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o patrimônio cultural engloba tanto bens materiais quanto imateriais que possuem referências à identidade, à ação e à memória dos diversos grupos que compõem a sociedade brasileira.





Os interessados em participar da mostra poderão se inscrever entre os dias 1 e 28 de julho de 2024. A seleção das obras será feita por uma equipe de curadoria especializada, levando em consideração critérios como relevância para a temática, qualidade artística e técnica, originalidade na abordagem do tema e adequação para ampliação e impressão em alta qualidade.





A lista dos fotógrafos selecionados será divulgada no dia 5 de agosto de 2024, por meio das redes sociais da Secretaria de Cultura e Patrimônio, além do contato direto com os artistas contemplados. A inauguração da exposição está prevista para setembro, com a data a ser confirmada. Em caso de dúvidas sobre a mostra, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail exposicaoangra@gmail.com.