Idoso preso por tentativa de homicídio foi localizado pela PF na Ilha da Gipóia - Divulgação/Arquivo PF

Idoso preso por tentativa de homicídio foi localizado pela PF na Ilha da GipóiaDivulgação/Arquivo PF

Publicado 01/07/2024 12:46

Ilha Grande - Um homem (80) anos, foi preso em flagrante, dentro de um veleiro no mar da baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis, na costa verde, nesse sábado (29). Segundo informações da PF o idoso teria atirado contra uma lancha, após a mesma ter passado pela embarcação provocando fortes ondas. Ele foi levado para Delegacia da Polícia Federal, na cidade, onde o caso foi registrado.

O homem ao ser detido argumentou aos policiais que, "estava conduzindo um veleiro, quando a lancha passou e causou ondas. Inconformado com a situação, efetuou dois disparos em direção à embarcação". Por sorte os tiros atingiram a água. Os policiais apreenderam ainda a arma usada no crime, um revólver calibre 38 milímetros, encontrada sem registro legal. Ela tinha 48 munições intactas e um cartucho deflagrado.

Ainda de acordo com a PF, o idoso foi encontrado no veleiro dele, na altura da Ilha da Gipóia. A ação contou com o apoio da Capitania dos Portos de Angra dos Reis. O homem preso foi levado para a delegacia de Polícia Federal e em seguida, conduzido ao sistema prisional do estado, onde vai responder por porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio.