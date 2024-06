O curador da Fita jornalista João Carlos Rabello (D), no palco onde grandes artistas pisam esbanjando talento e arrancando risos da plateia - Divulgação/Fita

Publicado 27/06/2024 00:25

Angra dos Reis - Angra dos Reis se prepara para receber mais uma edição da Fita. A 16ª Festa Internacional de Teatro de Angra 2024, acontece entre os dias 13 e 29 de setembro. As inscrições vão começar na próxima segunda-feira, dia 1 de julho.

Para inscrever seu espetáculo, basta acessar o site da Fita: fita.art.br, até o dia 15 de julho. A feira internacional que tem o patrocínio da ENEL Distribuição Rio, Governo do Estado do Rio de Janeiro/Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa/Lei Estadual de Incentivo à Cultura e Eletronuclear, e copatrocínio da Secretaria de Eventos da Prefeitura de Angra, promete mais uma vez movimentar a economia da cidade, com a vinda de turistas do mundo inteiro prestigiar mais uma edição, com garantia de sucesso como nos anos anteriores.

Todos os dias da Fita com plateia lotada nas últimas 15 edições Divulgação/Fita

A movimentação de visitantes é visível, no cais de Santa Luzia, com embarque e desembarque para o Abraão, na Ilha Grande, nos bares e restaurantes da cidade, nas visitações aos pontos turísticos e pelas ruas do centro da cidade.

Sobre a Fita

A Festa Internacional de Teatro de Angra é um evento anual que reúne a nata da arte cênica. Durante a festa, acontece o prêmio Fita. Um renomado júri, de especialistas, avalia os espetáculos e, ao final dos dias de evento, revela os vencedores em diversas categorias, além do voto do júri popular.

No ano passado, a qualidade foi tanta, que os jurados do Prêmio Fita 2023 não conseguiram selecionar somente três melhores atores e atrizes, ficaram entre as cinco finalistas. Além dessas duas categorias, a análise passou por melhor iluminação, diretor, dentre outros. A Fita traz ao palco 17 dias de espetáculo, para um público diferenciado, entre crianças, estudantes, adolescentes e idosos interessados em dar boas gargalhadas.