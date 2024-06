Preso pela P2 do 33º BPM - Divulgação Disque Denúncia

Publicado 20/06/2024 17:01 | Atualizado 20/06/2024 17:03

Angra dos Reis - O chefe do tráfico da Sapinhatuba I, em Angra dos REis/RJ, Bernardo Gomes da Silva, o “Simba”, foi preso na tarde desta quinta-feira(20) pela P2 do 33º BPM, que vem atuando no combate a criminalidade em todo o município.

A partir de informações encaminhadas pelo Disque Denúncia Angra (0300 253 1177) policiais do serviço reservado do 33º BPM (Angra) realizaram uma operação de inteligência na Sapinhatuba I, comunidade localizada a beira da rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis, onde conseguiram capturar o traficante “Simba”, o mesmo já figurava no Portal dos Procurados, do Disque Denúncia, desde abril de 2020.



Segundo a equipe da P2, um levantamento de inteligência mostrou que Simba seria do Terceiro Comando Puro e atual chefe do tráfico na localidade Sapinhatuba I. Ele teria herdado a condição de seu pai, Benedito Gomes de Oilveira, vulgo "Dito Barnabé" que já foi líder da facção criminosa e, hoje, encontra-se preso.

Com o traficante foram apreendidos: uma pistola, 30 munições e um rádio comunicador. Todo material e o preso foram levados para 166ª DP. Ele está à disposição da Justiça.



Ainda de acordo com os policiais militares do serviço reservado, Bernardo tinha sido preso no ano de 2020, no Encruzo da Enseada, por conta de um mandado de prisão. Mais tarde, em 2023, foi preso novamente por uma equipe do Batalhão de Ação com Cães (BAC) na Rio Santos, onde na ocasião o mesmo estava com uma pistola, granada e drogas. A ocorrência foi registrada na 166ª DP.



A população de Angra dos Reis pode contribuir para uma cidade mais segura, denunciando qualquer atividade criminosa, 24 horas por dia ao Disque Denúncia, através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177 - ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.