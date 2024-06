"Sorriso" e "Cabelinho" chegando na delegacia de Angra - Divulgação/Disque Denúncia

"Sorriso" e "Cabelinho" chegando na delegacia de AngraDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 19/06/2024 20:46 | Atualizado 19/06/2024 21:02

Angra dos Reis - Policiais Militares do Serviço Reservado do 33º BPM de Angra dos Reis, na costa verde, apreenderam no início da noite desta quarta-feira (19), grande quantidade de entorpecentes e dois suspeito de integrarem o tráfico de drogas no Morro da Fortaleza, no centro da cidade, foram presos.

Os agentes da P2 realizaram um levantamento de inteligência com objetivo de identificar locais de venda de drogas e, durante diligência, hoje, na comunidade, conseguiram tirar de circulação Eric Vinicius de Queiroz Silva Casante, vulgo “Sorriso”, que seria o “vapor” do tráfico na localidade, e Cleyton Nunes Breves, o “Cabelinho”, que seria olheiro do tráfico no morro.

Drogas, rádios comunicadores e aparelhos de celular apreendidos com os dois criminosos presos pela polícia Divulgação/Disque Denúncia

Com eles, os policiais apreenderam: 240 cápsulas de cocaína, 79 pedras de crack, 38 tiras de maconha, 20 frascos de loló, oito tabletes de maconha, dois aparelhos celulares, dois rádios comunicadores e um lança perfume. Os capturados e todo material apreendido foram levados à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

A população de Angra dos Reis pode contribuir para uma cidade mais segura, denunciando qualquer atividade criminosa, 24 horas por dia ao Disque Denúncia, através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177 - ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.