"LC" preso pela P2 chegando na delegaciaDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 17/06/2024 11:14 | Atualizado 17/06/2024 11:38

Angra dos Reis - Lucas Dominique da Silva Marinho, vulgo "LC ou Capixabinha" foi preso nesse domingo (16), por policiais militares do serviço reservado do 33º BPM, no bairro do Frade, em Angra dos Reis, na costa verde. Com ele foi apreendido drogas. A ocorrência foi registrada na 166ª DP.

De posse de informações encaminhados pelo Disque Denúncia Angra (0300 253 1177), de que LC ou Capixabinha, estava atuando com tráfico de drogas no bairro, os agentes foram checar a denúncia, onde encontraram Lucas Dominique da Silva Marinho, em atividade. Ao ser surpreendido pelos policiais que deram voz de prisão, o acusado não ofereceu resistência e foi algemado, preso em flagrante.

Drogas apreendidas com "LC" no Frade Divulgação/Disque Denúncia

Com ele, os agentes da P2 apreenderam ainda 42 cápsulas de cocaína de R$ 40 em espécie. A ocorrência foi registrada na 166ª DP. LC foi autuado por tráfico de drogas e está à disposição da Justiça.

Desde o início do ano dados divulgados do Disque Denúncia mostram que, cerca de 500 denúncias foram encaminhadas ao canal oriundas de Angra dos Reis. Uma ferramenta que tem auxiliado as forças de segurança no combate a criminalidade.

A população pode contribuir para uma cidade mais segura, denunciando qualquer atividade criminosa, 24 horas por dia ao Disque Denúncia, através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177 - ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido.