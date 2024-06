As duas vítimas do acidente que estavam na moto, com impacto foram lançadas contra a pista - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 14/06/2024 22:07 | Atualizado 14/06/2024 22:15

Angra dos Reis - Um acidente entre um ônibus e uma moto deixou uma vítima fatal e outra em estado grave, na tarde desta sexta-feira, (14), em Angra dos Reis, na costa verde. A colisão foi na Rio-Santos, no km 483, na altura do trevo do Morro da Cruz, sentido Rio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas estavam na moto: o condutor, (55), e o carona (29). Eles ainda foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e Samu, mas um deles foi a óbito, a caminho do Hospital Municipal da Japuíba, HMJ . Ainda segundo informações nenhum passageiro do coletivo ficou ferido. A outra vítima continua internada. A unidade não atualizou o estado de saúde. Não se sabe o que teria causado o acidente.

